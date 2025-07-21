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        Atlı Okçuluk 2025 Türkiye Şampiyonası çeyrek finali, Kayseri'de yapıldı

        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk 2025 Türkiye Şampiyonası çeyrek finali, Kayseri'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:02 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:02
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        Atlı Okçuluk 2025 Türkiye Şampiyonası çeyrek finali, Kayseri'de yapıldı
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        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk 2025 Türkiye Şampiyonası çeyrek finali, Kayseri'de gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeyrek final yarışları, 19-20 Temmuz tarihlerinde Spor AŞ ev sahipliğinde Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlendi.

        Yarışlara, Gaziantep, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Kayseri’den 64 lisanslı sporcu katılım sağladı.

        Sporcular, zorlu parkurlarda hem hünerlerini sergiledi hem de Türk kültürünün köklü mirasını günümüzle buluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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