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        GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:43 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:43
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kayseri OSB 33. Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, TOMA, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Polisin güvenliği sağladığı bölgede yangın, ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

        Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangında dumandan etkilenen 2 fabrika işçisine de ambulansta müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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