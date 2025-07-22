Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısına uğrayan karı koca yaralandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan karı koca yaralandı.

Sakarçifliği Mahallesi'nde, komşularına bıraktıkları oğullarını almaya giden Burak (37) ve Gülhanım (32) Göy çifti, büyükbaş hayvan besleyen bir kişiye ait olduğu belirtilen köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtulan çift, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çift, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Burak Göy, AA muhabirine, komşularına bıraktıkları oğullarını eşiyle almaya giderken köpeğin saldırısına uğradıklarını söyledi.

Köpeğin sahibini daha önce uyardıklarını anlatan Göy, hayvanın elini ve kolunu ısırdığını belirtti.

- "Çocuğuma bir şey olmadığına seviniyorum"

Köpeğin saldırısından komşularının kendilerini kurtardığını ve o an bir travma geçirdiğini kaydeden Göy, "Çocuğumu komşudan almak için gittiğimde o da orada olabilirdi. Köpekten koktuğum için müdahale edemezdim. Çocuğuma bir şey olmadığına seviniyorum. Tek sevincim bu." diye konuştu.

Saldırı sonucu eli ve ayağından ciddi şekilde yaralandığını ve bu durumun iş hayatını olumsuz etkileyeceğini dile getiren Göy, köpeğin sahibinden şikayetçi olacaklarını ifade etti. - "Yaşadığımız bu büyük olayı unutamıyorum" Gülhanım Göy de eşinin köpeklerden çok koktuğunu söyledi. Kendisini kurtarmak için köpeğin önüne atlayan eşinin ciddi şekilde yaralandığını, ilerleyen süreçte ameliyat olacağını anlatan Göy, "Yaşadığımız bu büyük olayı unutamıyorum, aklımdan çıkmıyor. Gözümü kapatıyorum, gözümün önüne geliyor. Eşimin o çırpınışları, köpeğin eşimi yerde sürüklemesi. Sonuna kadar şikayetçiyim, davamın da arkasındayım. Eşimi kaybedebilirdim." dedi. Mahalle muhtarı Mustafa Kemal Muslu da köpeğin saldırısı sonucu yaralanan komşularına şifa temennisinde bulundu. Mahalle sakinlerini sahipli veya sahipsiz köpek konusunda birçok kez uyardığını anlatan Muslu, Hacılar Belediyesinin ilçede sahipsiz köpekler konusunda çok duyarlı çalışmalar yaptığını belirtti.