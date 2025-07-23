Kayseri'de eğitimlerini tamamlayan 312 polis adayı mezun oldu

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 312 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitim merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen 31. dönem mezuniyet törenine, Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Duygu, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile aileler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, mezun olan polis adaylarına yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ailelerinin ve Türk milletinin polis adaylarıyla gurur duyduğunu belirten Çiçek, "İnanın bulunduğum yerden sizlere bakınca, yüzlerinizdeki heyecanı, gözlerinizdeki o görev inancını ve ışığı görünce, tek kelimelik bir ifade ile sizlerle gurur duyduğumu söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, 312 polis adayının yemin etmesi ve geçit töreninin ardından sona erdi.