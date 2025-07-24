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        Hacılar'da Kayseri Caddesi'nde ilk etap sona gelindi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacılar ilçesinin ana arterlerinden Kayseri Caddesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarının ilk etabında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:21
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        Hacılar'da Kayseri Caddesi'nde ilk etap sona gelindi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacılar ilçesinin ana arterlerinden Kayseri Caddesi'nde yürütülen altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarının ilk etabında sona gelindi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durumu değerlendirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, altyapı kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülen projede asfalt seriminin büyük oranda tamamlandığını ifade etti.

        Yolun karşı şeridinde de benzer çalışmaların başlayacağını anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir Belediyemizin, ilçemizin ana arteri olan Kayseri Caddesi’ndeki çalışmalarında son noktaya gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık iki kilometrelik bu hattın üstyapısı, yani asfalt serimi inşallah kısa sürede tamamlanmış olacak. Altyapı aşamasında KCETAŞ, KAYSERİGAZ ve KASKİ ekipleri koordineli şekilde çalışmalarını tamamladı. Biz de bu sürecin hemen ardından üstyapı çalışmalarına geçtik."

        Özdoğan, amaçlarının konforlu yollar ve yaşam alanları inşa etmek olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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