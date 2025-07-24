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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:54
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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam etti.

        Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana futbolcular, koşuyla başladı.

        Isınma hareketleri ve koordinasyonla devam eden idman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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