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        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGÜ'nün mezuniyet törenine katıldı

        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) mezuniyet törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 22:51 Güncelleme: 25.07.2025 - 22:51
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        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGÜ'nün mezuniyet törenine katıldı
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        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) mezuniyet törenine katıldı.

        AGÜ yerleşkesindeki törene, Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AGÜ Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

        Gül, burada yaptığı konuşmada, bir şehri itibarlı kılan konuların başında üniversitelerin kalitesinin geldiğini söyledi.

        Kayseri'nin bu konuda iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Gül, "Erciyes Üniversitesi gibi çok köklü bir üniversiteye sahibiz. Diğer üniversiteler de çok kaliteli. Bu kurumlara Abdullah Gül Üniversitesinin de katılmasıyla şehrimiz üniversiteler diyarı oldu. Buna hem şehrimizin yöneticileri hem halkımız büyük destek verdi. Bir şehre yapılan en iyi yatırım eğitim yatırımıdır." dedi.

        Gül, AGÜ'nün 15 yıl önce kurulduğunu anımsatarak, "Bu sürede kendini kanıtlamış bir üniversiteden bahsediyoruz. Her ne kadar başarıyla gururlanmak gibi bir hakkımız olsa da bilinen şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama bu başarının uluslararası seviyede de görülmesi sevindirici bir durum." ifadelerini kullandı.

        Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

        "Dünya 2000 yılından sonra 10 yıl kadar istikrarlı bir dönemde yaşadı ancak son yıllarda hiç görülmediği kadar kırılgan, hiç görülmediği kadar kural tanımaz, hiç görülmediği kadar uluslararası kuruluşların çöktüğü, sistemin çöktüğü bir dönem yaşanıyor. Bir tarafta Ukrayna-Rusya Savaşı'nda şehirler bombalanırken, diğer tarafta ise inanılmaz şekilde insanlığın ileride utanacağı bir soykırım Filistin'de yapılıyor. Filistin'de artık insanlar bombadan ölmüyor. Orada, yaşlısından gencine birçok insan bir parça ekmek, bir yudum su bulamadığı için ölüyor. Üzülerek ifade ediyorum ki bu konu Türk basınında İngiltere'deki ve ABD'deki kadar yer almıyor. Bu ülkelerde çok sayıda gazete her gün Filistin'deki çocukların nasıl bir deri bir kemik kaldıklarını, İsrail'in nasıl bir soykırım işlediğini yazıyorlar."

        Libya asıllı Türk vatandaşı olan okul birincisi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdurrahman Sivesoğlu ise Gazze halkının hayal edilemez zorluklara ve baskıya maruz kalmaya devam ettiğini belirtti.

        Sivesoğlu, "Bütün mahalleler harabeye dönmüş, tek bir üniversite bile ayakta kalmamış. Bizimle aynı yıl üniversiteye başlayan Gazze'deki arkadaşlarımız bu yıl mezuniyet töreni yapamayacak, hatta gidecek üniversiteleri bile kalmadı. Gazze halkı için eğitim ulaşılmaz hale gelmekle kalmadı, un ve hatta bebek maması gibi temel ihtiyaçları da soykırımcı İsrail tarafından kesildi. Dünya sessizce izlerken apaçık işlenen soykırım hepimizi utandırıyor." diye konuştu.

        Rektör Yılmaz da AGÜ'nün temel hedefinin gerçek anlamda uluslararası rekabet gücü ve saygınlığı olan, dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olarak tanınmak ve takdir görmek olduğunu ifade etti.

        Yılmaz, AGÜ'nün bu iddialı hedefine şaşırtıcı bir hızla ve sağlam adımlarla ilerlemekte olduğunun açık ve net bir şekilde görüldüğünü sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından 11. Cumhurbaşkanı Gül ve protokol üyeleri, üniversite birincisi ile bölüm birincilerine diplomalarını verdi.

        Tören, 322'i lisans, 28'si yüksek lisans ve doktora programından mezun 350 öğrencinin kep atmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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