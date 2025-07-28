KAYMEK, YKS tercihi için öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Aile Akademisi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, üniversite adaylarına YKS tercih sürecinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

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