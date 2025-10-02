Kayseri'de silahlı saldırıda karı koca hayatını kaybetti

Polis ekipleri, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler, camiden çıkan Fahri Baktır ile eşi Gülhanım Baktır'a evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş açtı.

