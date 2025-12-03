Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 21:14 Güncelleme: 03.12.2025 - 21:14
        Kayseri ile 14 ilde 20 suçtan kaydı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "bilişim yoluyla hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından Kayseri, Ankara, Bursa, Adıyaman, Elazığ, Antalya, Mersin, Batman, Erzincan, Sakarya, Sivas, Eskişehir, İzmir, Zonguldak ve Kahramanmaraş'ta 20 suçtan kaydı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi (29) yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

