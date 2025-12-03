Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "bilişim yoluyla hırsızlık ve dolandırıcılık" suçlarından Kayseri, Ankara, Bursa, Adıyaman, Elazığ, Antalya, Mersin, Batman, Erzincan, Sakarya, Sivas, Eskişehir, İzmir, Zonguldak ve Kahramanmaraş'ta 20 suçtan kaydı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi (29) yakaladı.

Kayseri ile 14 ilde 20 suçtan kaydı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

