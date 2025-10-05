Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bisikletliler Küresel Sumud Filosu'na destek için pedal çevirdi

        Kayseri'de Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 15:29 Güncelleme: 05.10.2025 - 15:32
        Kayseri'de bisikletliler Küresel Sumud Filosu'na destek için pedal çevirdi
        Kayseri'de Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu işbirliğiyle "Sumud için pedallıyoruz" sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe 500'ü aşkın bisikletli katıldı.

        Etkinlik öncesi bisikletlere Türk ve Filistin bayrakları asıldı. Bisikletliler, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Esenyurt Kapısı'na kadar pedal çevirdi.

        Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin farklı noktalarında etkinlikler düzenlendiğini, dünyanın Filistin'de yaşanan katliam ve soykırıma sessiz kalmadığını söyledi.

        Büyükkılıç, her zaman Filistin'in yanında olduklarını vurgulayarak, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

