Kayseri'de yemek artıkları Melikgazi Belediyesince kedi ve köpekler için kuru mamaya dönüştürülüyor

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında yemek artıklarını işleyerek kedi ve köpekler için kuru mama üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni açılan tesisle hayvanların sağlığı için uygun, besin değeri yüksek mamalar hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırlarında bulunan kamu kurumları ve fabrikaların yemekhanelerinden toplanan yemek artıklarının israf edilmediğini belirtti.

Yemeklerin toplanarak Mama Üretim Tesisi'nde sokak hayvanları için mamaya dönüştürüldüğünü bildiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Mama üretim ekibimiz, düzenli olarak her gün 25 yemekhaneden artıkları topluyor. Toplanan yemek artıkları, tesisimizde önce içerisindeki ekmek, kemik ya da büyük parçalar parçalayıcıdan geçirildikten sonra mama üretim makinemize atılarak belli bir işlemden geçiriliyor. Ortalama 18 saatte üretilen mamalar, mama formunu alması için pelet makinesinden geçiriliyor. Peletlenen mamalar, daha sonra kurutularak hazır hale getiriliyor. Ardından belediyemiz doğal yaşam alanında bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılıyor."