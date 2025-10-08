Habertürk
Habertürk
        Sarıoğlan'da "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlendi

        Sarıoğlan'da "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlendi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:19 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:22
        Sarıoğlan'da "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlendi
        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki okullarda "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla gönderilen yazı doğrultusunda, ilçedeki okullarda öğrencilerin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Palas İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şiirler, çeşitli gösteriler sundu.

        Filistin halkının yaşadığı insani dram ve barışın öneminin vurgulandığı etkinlikte, okul bahçesinde barışın simgesi olarak güvercin uçuruldu.

