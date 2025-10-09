Habertürk
        Erciyes Dağı'na kar yağdı

        Erciyes Dağı'na kar yağdı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Giriş: 09.10.2025 - 09:26 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:26
        Erciyes Dağı'na kar yağdı
        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkisinden zirveye doğru kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kar yağışıyla dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Hava sıcaklığı, yüksek kesimlerde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

