Erciyes Dağı'na kar yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkisinden zirveye doğru kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışıyla dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığı, yüksek kesimlerde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.
