        Kayseri Haberleri

        Yüksek lisans öğrencisi, tezini bir çiftçinin tahsis ettiği tarlada hazırlıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Ece Özdoğan, tezini bir çiftçinin kullanımına sunduğu tarlada azaltılmış kimyasal gübre ile yerli bakteri ve bor kullanarak ektiği patatesler üzerinde hazırlıyor.

        09.10.2025 - 11:38
        Yüksek lisans öğrencisi, tezini bir çiftçinin tahsis ettiği tarlada hazırlıyor
        ERGÜN HAKTANIYAN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Ece Özdoğan, tezini bir çiftçinin kullanımına sunduğu tarlada azaltılmış kimyasal gübre ile yerli bakteri ve bor kullanarak ektiği patatesler üzerinde hazırlıyor.

        "Topraktan Rizobakterilerin İzole Edilmesi, Tanımlanması ile Şeker Pancarı ve Patates Üretiminde Kullanılması Projesi" kapsamında çalışmalar yapan Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Erciyes Üniversitesi desteğiyle yerli bakteri izole etmeyi başardı.

        Bu bakterileri tarlada kullanmak isteyen yüksek lisans öğrenci Özdoğan ise kalem ve defterini alarak tarlada patates ekimi yapıp tezini hazırlamaya başladı.

        Özdoğan'ın tezine katkı sunan çiftçi Şükrü Köksoy ise yaklaşık 6 dönümlük tarlasını öğrencinin kullanımı için tahsis etti.

        Hazırladığı tezle sürdürülebilir ve organik tarıma destek olmak isteyen Özdoğan, kimyasal gübre kullanımını azaltmayı hedefliyor.

        Dr. Öğr. Üyesi Aziz Şatana, AA muhabirine, İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Erciyes Üniversitesinin desteğiyle yaklaşık 10 yıl önce topraktan bakteri izolasyonlarına başladığını ve elde edilen bakterilerin üniversitedeki gen bankasında saklandığını söyledi.

        Bu bakterilerin sürdürülebilir, organik ve iyi tarım projeleri kapsamında bitkilerde kullanılabildiğini anlatan Şatana, bakterileri kullanan öğrencisi Özdoğan'ın patatesler üzerinde yüksek lisansını yaptığını belirtti.

        Şatana, lisans öğrencileriyle yapılan hasadın ardından parsel örnekleri alınarak beslenme ve kalite analizleri yapılıp yüksek kaliteli ve verimli patates üretimini hedeflediklerini dile getirdi.

        Yüksek lisans öğrencisi Özdoğan ise memleketi Nevşehir'de patates ekim alanının çokluğundan dolayı bu alanda tez hazırladığını kaydetti.

        Şatana'nın tarladaki kimyasal girdiyi azaltmak adına bakterilerle ilgili çalışmalarının olduğuna değinen Özdoğan, patateste bor ve bakteri denemesi yaptığını ifade etti.

        Ekimini yaptığı patatesin hasadını ziraat fakültesi öğrencileriyle yaptığını anlatan Özdoğan, "Ekimden sonra boğaz doldurma, çapalama ve sulaması yapılıyor. Ardından patatesler belirli bir duruma geldiğinde, fideler büyüdüğü zaman bor gübresini verdik. Her parsel için rizobakteri kullandık." diye konuştu.

        - "Tarlaya dokununca unutamıyorsun"

        Yüksek lisans tezini tarlada yapmanın zorlu olduğunu dile getiren Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Hem çok zor hem çok güzel bir şey. Şu an tezim bitmedi ama emeklerimizin biraz daha karşılığını alıyormuş gibi hissediyoruz. Türkiye ve geleceğimiz için güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. O yüzden mutlu hissediyorum. Özellikle bir kadın olarak arazi koşullarında çalışmak zor. Okulda da çok şey öğreniyoruz ama bunu görmek, dokunmak, hissetmek çok farklı bir şey. Tarlaya dokununca unutamıyorsun. Teorik olarak duyuyorsun ve tekrar etmeyince unutulabileceğin bir duruma geliyor. Sahada olmak her zaman daha iyi. Hasat bittikten sonra laboratuvarda verim ve kalite analizlerini inceleyeceğiz. Sonrasında da inşallah tezimiz yayınlanacak."

