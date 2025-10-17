Habertürk
        Kayseri Haberleri

        7. Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" temasını işleyen Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 17:32 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:32
        7. Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" temasını işleyen Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki festival alanında yapılan açılışta, Konya Bilim Merkezi'nin insansı robotu "Fastman", protokol üyelerini karşıladı.

        Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, gençleri bu tür programlarda görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        Böyle bir organizasyona yedinci kez ev sahipliği yapmanın önemine dikkati çeken Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Büyükkılıç ise 3 gün sürecek festivalde alanda kurulan çadırlarda, robotik sistemlerden yapay zekaya, sanal gerçeklikten artırılmış gerçekliğe kadar birçok uygulamalı bilim deneyimlerinin katılımcılarla buluşacağını belirtti.

        Festival kapsamında yarın SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yapacağını dile getiren Büyükkılıç, Kayserilileri gösteriyi izlemeye davet etti.

        Büyükkılıç, festivalde alanında uzman birçok bilim insanının farklı konularda konferanslar ve söyleşiler gerçekleştireceğini, astronot Tuva Cihangir Atasever'in de 19 Ekim saat 14.00'te söyleşide tecrübelerini paylaşacağını aktardı.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri alandaki çadırları gezdi.

        Vali Çiçek, Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uçak simülasyonunu deneyimledi.

        Çiçek ile Büyükkılıç, alandaki sıcak hava balonundaki sanal gerçeklik gözlüğünü takarak balon yolculuğunu deneyimledi ve bir hayvanat bahçesini gezdi.

