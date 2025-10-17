Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Kayseri il kongresine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kayseri il kongresine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 22:08 Güncelleme: 17.10.2025 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Kayseri il kongresine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kayseri il kongresine katıldı.

        Atatürk Spor Salonu'nda partisinin il teşkilatınca düzenlenen Kayseri 3. Olağan İl Kongresi'ne katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, 16 Kasım'da Yeniden Refah Partisinin Ankara'da 3. Olağan Büyük Kongresi'ni düzenleyeceklerini söyledi.

        Kuruldukları günden bugüne hem üye sayılarının hem de oy oranlarının hızla arttığını vurgulayan Erbakan, "Birinci büyük kongremize 45 bin kişi katıldı. İkinci büyük kongremize 65 bin kişi katıldı. Üçüncü büyük kongremize ise 100 bin kişi katılacak inşallah." dedi.

        İktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

        "Yeniden Refah olarak buradayız. Halen aynı yerdeyiz, hakkın tarafında, haklının tarafında, halkın yanında ve Milli Görüş çizgisindeyiz. İnşallah bu aziz milletin teveccühüyle, Milli Görüş bereketiyle, bu fedakar dava insanlarının gayreti ve fedakarlığıyla yeniden şahlanacağız, yeniden işbaşına geleceğiz ve bu aziz milletin yüzünü yeniden, refahla güldüreceğiz. Paylaşımda, yargıda, yönetimde, adaleti sağlayacağız. Bu kongreler iktidara yürüyüş kongresidir."

        Erbakan, partilileri 16 Kasım'da Ankara'da düzenleyecekleri 3. Olağan Büyük Kongre’ye davet etti.

        İl Başkanı Ali Özcan ise göreve geldikleri günden itibaren teşkilatın her kademisiyle gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

        Öte yandan Erbakan, partisine katılan bir ilçe belediyesi meclis üyesine rozet taktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!

        Benzer Haberler

        Kayserispor Teknik Direktörü Djalovic, Samsunspor maçından umutlu
        Kayserispor Teknik Direktörü Djalovic, Samsunspor maçından umutlu
        7. Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı
        7. Kayseri Bilim Festivali'nin açılışı yapıldı
        AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Onay, son yolculuğuna u...
        AK Parti Melikgazi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Onay, son yolculuğuna u...
        Sarıoğlan'da ilkokul öğrencileri turşu kurma etkinliğinde buluştu
        Sarıoğlan'da ilkokul öğrencileri turşu kurma etkinliğinde buluştu
        Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu
        Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu