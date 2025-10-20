Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:35 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 24 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 24 şüpheli ile aranan 23 kişiyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramada, 119 bin 780 makaron, 1500 bandrol, 1016 emtia, 762 paket kaçak sigara, 110 kilogram kaçak kömür, 10 kilogram kaçak çay, 106 tarihi sikke ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Trump'tan protestolara tepki
        Trump'tan protestolara tepki
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak

        Benzer Haberler

        Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Kayseri Bölge Sempozyumu düzenlend...
        Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Kayseri Bölge Sempozyumu düzenlend...
        Kayseri'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
        Kayseri'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
        Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan iş insanı öldü
        Kayseri'de otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan iş insanı öldü
        Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Kayseri'de bir kişi otomobilde silahla vurularak öldürüldü
        Kayseri'de bir kişi otomobilde silahla vurularak öldürüldü
        Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı