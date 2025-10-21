Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Ağırnas Kaşifleri projesindeki çocuklar sertifikalarını aldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Kent Konseyi destekleriyle gerçekleşen "Ağırnas Kaşifleri" projesi kapsamında öğrenciler, Koramaz Vadisinin tarih, doğa ve kültür zenginliğini yerinde deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağırnas Kaşifleri projesindeki çocuklar sertifikalarını aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Kent Konseyi destekleriyle gerçekleşen "Ağırnas Kaşifleri" projesi kapsamında öğrenciler, Koramaz Vadisinin tarih, doğa ve kültür zenginliğini yerinde deneyimledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Koramaz Vadisi ile müzesi "Ağırnas Kaşifleri" projesiyle ortaokul öğrencilerini konuk etti.

        Prof. Dr. Osman Özsoy'un öncülüğünde ve Dr. Mevlidiye Yılmaz'ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamındaki sertifika programı Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu öğrencileriyle tamamlandı.

        Programda yer alan genç kaşifler, Mimar Sinan'ın mirasına sahip çıkarak Koramaz Vadisinin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetti.

        Program kapsamında mimari tanıtımlar, müze gezileri, yerel kültür atölyeleri, dorak taşı ve aspir yağı yapımı gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

        Programın sertifika törenine, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Cuma Kavak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma Doğan ve Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ile akademisyenler ve eğitimciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi
        Başkan Çolakbayrakdar, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç, Meteoroloji Kavşağı'nı inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Meteoroloji Kavşağı'nı inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Yemliha'daki KASKİ yatırım çalışmalarını inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Yemliha'daki KASKİ yatırım çalışmalarını inceledi
        Kayseri'de "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar/Selam Size" etkinliği gerçekleştir...
        Kayseri'de "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar/Selam Size" etkinliği gerçekleştir...
        İş insanının cinayet şüphelisi: Beni vuracağını anlayınca sıktım
        İş insanının cinayet şüphelisi: Beni vuracağını anlayınca sıktım
        Kayseri'de kuruyan şelalede mağara ve su dolu 6 galeri keşfedildi
        Kayseri'de kuruyan şelalede mağara ve su dolu 6 galeri keşfedildi