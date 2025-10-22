Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 19:58 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Zecorner Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

        Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

        Kayserispor, 24 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Papara Park Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Yazar Gürsel Korat, ERÜ'de öğrencilerle buluştu
        Yazar Gürsel Korat, ERÜ'de öğrencilerle buluştu
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 mahalleyi ilgilendiren 7 kilometrelik grup...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 mahalleyi ilgilendiren 7 kilometrelik grup...
        Başkan Çolakbayrakdar ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
        Başkan Çolakbayrakdar ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oymaağaç'ta 3 bin fidanı toprakla buluşturdu
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oymaağaç'ta 3 bin fidanı toprakla buluşturdu
        KETEM çalışanlarının ısrarlı aramalarıyla gittiği kontrolde öğrendiği meme...
        KETEM çalışanlarının ısrarlı aramalarıyla gittiği kontrolde öğrendiği meme...