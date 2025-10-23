Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediyesi "Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Talas Buluşması" düzenleyecek

        Talas Belediyesinin ev sahipliğinde "Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Talas Buluşması" gerçekleştirilecek.

        Giriş: 23.10.2025 - 11:13 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:13
        Talas Belediyesi "Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Talas Buluşması" düzenleyecek
        Talas Belediyesinin ev sahipliğinde "Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Talas Buluşması" gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Yazarlar Birliği iş birliğiyle 1-4 Kasım arasında düzenlenen etkinlik, 14 ülkeden 48 yazar ve şairi Kayseri'de buluşturacak.

        Buluşma şiir geceleri, paneller, konferanslar, yazar ve şairlerin öğrencilerle buluşmaları ile konserlerden oluşacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliğin Türk dünyasının ortak dilini, duygusunu ve kültürel mirasını canlı tutmak açısından önem taşıdığını ifade etti.

        Programın açılışı 1 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Erciyes Kültür Merkezi'nde yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

