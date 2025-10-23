Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de eski dış hatlar giden yolcu terminal binası AFAD'ın lojistik üssü olacak

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Havalimanı'nın eski dış hatlar giden yolcu terminal binası, AFAD'ın lojistik üs merkezine dönüştürülüyor.

        Giriş: 23.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:24
        Kayseri'de eski dış hatlar giden yolcu terminal binası AFAD'ın lojistik üssü olacak
        Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının faaliyete geçmesiyle atıl duruma düşen eski dış hatlar giden yolcu terminal binasının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) girişimleri sonucu lojistik üsse çevrilmesine karar verildi.

        Çalışmalar ve raporlamalar sonucu 11 bin metrekarelik terminal binası, lojistik üs olarak kullanılması amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından AFAD'a tahsis edildi.

        AFAD tarafından onarım projesi yapılmasına onay verilen terminal binasının en kısa sürede hizmete girmesi amacıyla tadilat için ihale gerçekleştirilecek.

        Eski dış hatlar giden yolcu terminal binası, çalışmaların tamamlanmasının ardından, afetlere müdahale edecek personelin ve kullanılacak malzemelerin yarım saat içinde uçakla yola çıkabileceği lojistik üs haline dönüşecek.

        AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, yapılan görüşmeler sonucu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in lojistik üs fikrini ortaya attığını söyledi.

        Kayseri Havalimanı'nın ayrıca askeri bir havalimanı olmasının kendileri için avantaj olduğunu belirten Genç, "Burada 'Koca Yusuf' dediğimiz askeri kargo uçakları var. Yurt içi ve yurt dışı sevkiyatların yapıldığı üs olması bizim için çok kıymetli. Biz de 'Kayseri'de ulusal, uluslararası arama kurtarma lojistik üssü yapabilir miyiz?' dedik. Garnizon Komutanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve AFAD başkanlığımızla görüşüp projeyi buna çevirme yolunda da bir adım atmış olduk." diye konuştu.

        Genç, böyle bir projenin hem Kayseri hem Türkiye için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

        Afetlere müdahale için ekiplerin buradan çok kısa sürede hareket edebileceğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

        "Ekipler buradaysa uçak da buradan kalkıyorsa 15. dakikada uçağın yüklenir bir vaziyete gelmesi başlıyor. Hazırlığımız bittikten sonra da yaklaşık 30 dakikada uçak pistten havalanacak konuma gelecek. Kayseri, olası bir yerde bir afette bu üs sayesinde yarım saatte o bölgeye havalanmak üzere harekete geçmiş olacak. Eski atıl binayı biz yeni projeyle arama kurtarma üssüne çevirerek aktif halde kullanacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun Cumhurbaşkanlığımız 'bu ülkeye yardım edelim' dediği anda biz buradan bize sağlanan uçaklarla direkt arama kurtarma faaliyeti için hem AFAD hem diğer kurumlarla hareket edebilecek kabiliyete sahip olacağız."

        - Lojistik üs 1000 kişi kapasiteli olacak

        Genç, 1000 kişilik kapasitesi olacak lojistik üste, Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde görevli 100 personelin bulunacağını dile getirdi.

        Sürecin olumlu ilerlediğini belirten Genç, "AFAD Başkanlığımız buranın içinin bize uygun şekliyle yapılması amacıyla tadilata başlamamız için ödeneği ve onayını gönderdi. Şimdi biz projenin mimari, mekanik ve elektrik kısmında tadilat yapacağız. Bunu yaptıktan sonra da hızlı şekilde de ihaleye çıkacağız. AFAD Başkanlığımız onun onayını da verdi." dedi.

        - "Devasa bir alan varsa devasa işlerin çıkması lazım"

        Lojistik üssün AFAD tarafından aktif kullanılacağını vurgulayan Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Türkiye artık hem kendine hem dış ülkelere hızlı şekilde hareket edebilecek bir ülke konumuna geçecek. Proje şu an yapım çalışmaları sürecinde ve fazla uzun süreceğini düşünmüyoruz. Teknik sorunlar çıkmazsa birkaç ayda projeyi tamamlayıp açıkçası yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl başında hızlı şekilde bunun ihalesini yapmak istiyoruz. 1 seneye kalmadan faaliyete geçsin diye bir planımız var. İçerisinde ekiplerimizin odaları, birim amirlikleri, depoları, yemekhanesi, mutfakları, soğuk hava depoları, büyük toplantı salonları olacak. İçeride pasaport kontrolü yapılabilecek. Ekipler x-ray cihazından geçip uçağa binecek. Devasa bir alan varsa devasa işlerin çıkması lazım. Biz de ülkemiz adına bu işe talip olduk. İnşallah güzel yarınlar bizim olacak. Afet olan bir ülkede yaşadığımız bilincini asla unutmamamız lazım. Biz bu bilinçten dolayı da afete hazırlanıyoruz."

