Kayseri'de eski dış hatlar giden yolcu terminal binası AFAD'ın lojistik üssü olacak

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Havalimanı'nın eski dış hatlar giden yolcu terminal binası, AFAD'ın lojistik üs merkezine dönüştürülüyor.

Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının faaliyete geçmesiyle atıl duruma düşen eski dış hatlar giden yolcu terminal binasının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) girişimleri sonucu lojistik üsse çevrilmesine karar verildi.

Çalışmalar ve raporlamalar sonucu 11 bin metrekarelik terminal binası, lojistik üs olarak kullanılması amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından AFAD'a tahsis edildi.

AFAD tarafından onarım projesi yapılmasına onay verilen terminal binasının en kısa sürede hizmete girmesi amacıyla tadilat için ihale gerçekleştirilecek.

Eski dış hatlar giden yolcu terminal binası, çalışmaların tamamlanmasının ardından, afetlere müdahale edecek personelin ve kullanılacak malzemelerin yarım saat içinde uçakla yola çıkabileceği lojistik üs haline dönüşecek.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, yapılan görüşmeler sonucu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in lojistik üs fikrini ortaya attığını söyledi.

Kayseri Havalimanı'nın ayrıca askeri bir havalimanı olmasının kendileri için avantaj olduğunu belirten Genç, "Burada 'Koca Yusuf' dediğimiz askeri kargo uçakları var. Yurt içi ve yurt dışı sevkiyatların yapıldığı üs olması bizim için çok kıymetli. Biz de 'Kayseri'de ulusal, uluslararası arama kurtarma lojistik üssü yapabilir miyiz?' dedik. Garnizon Komutanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve AFAD başkanlığımızla görüşüp projeyi buna çevirme yolunda da bir adım atmış olduk." diye konuştu.

Genç, böyle bir projenin hem Kayseri hem Türkiye için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Afetlere müdahale için ekiplerin buradan çok kısa sürede hareket edebileceğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Ekipler buradaysa uçak da buradan kalkıyorsa 15. dakikada uçağın yüklenir bir vaziyete gelmesi başlıyor. Hazırlığımız bittikten sonra da yaklaşık 30 dakikada uçak pistten havalanacak konuma gelecek. Kayseri, olası bir yerde bir afette bu üs sayesinde yarım saatte o bölgeye havalanmak üzere harekete geçmiş olacak. Eski atıl binayı biz yeni projeyle arama kurtarma üssüne çevirerek aktif halde kullanacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun Cumhurbaşkanlığımız 'bu ülkeye yardım edelim' dediği anda biz buradan bize sağlanan uçaklarla direkt arama kurtarma faaliyeti için hem AFAD hem diğer kurumlarla hareket edebilecek kabiliyete sahip olacağız."