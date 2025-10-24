Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, "Yüz Günde 100 STK Ziyareti" programını tamamladı

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler birimi tarafından başlatılan "Yüz Günde 100 STK Ziyareti" programının başarıyla tamamladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 13:40 Güncelleme: 24.10.2025 - 13:40
        AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, "Yüz Günde 100 STK Ziyareti" programını tamamladı
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler birimi tarafından başlatılan "Yüz Günde 100 STK Ziyareti" programının başarıyla tamamladığı bildirildi.

        Partinden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu ve teşkilat mensupları, 100 gün boyunca Kayseri genelinde faaliyet gösteren birbirinden farklı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

        Ziyaretlerde, STK temsilcilerinin talep ve önerileri dinlenerek, şehrin gelişimi ve toplumsal dayanışma adına verimli istişarelerde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, bu tür programların çok önemli olduğunun altını çizerek, "Toplumumuzun her kesimiyle gönül köprüleri kurmamıza vesile olan bu anlamlı çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızla kurulan bu güçlü iletişim, ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü bir Kayseri için atılmış önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

