Kayseri'de üniversite öğrencisi eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

Eski eşi tarafından dün, eğitim gördüğü ERÜ Edebiyat Fakültesi önünde pompalı tüfekle vurulan Meliha Keskin, kaldırıldığı ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından otomobiliyle kaçmaya çalışan F.K, bölgedeki trafik polislerince yakalanmıştı.

