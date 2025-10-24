Kayseri'de "çevrim içi çocuk müstehcenliği" iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocuklara ait 348 müstehcen görüntü yayınladığı ve üçüncü kişilere göndererek "çevrim içi çocuk müstehcenliği" yaptığı iddia edilen şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Kayseri'de çocuklara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ve üçüncü kişilere göndererek, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

