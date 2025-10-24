Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "çevrim içi çocuk müstehcenliği" iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de çocuklara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ve üçüncü kişilere göndererek, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:30 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:30
        Kayseri'de "çevrim içi çocuk müstehcenliği" iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de çocuklara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ve üçüncü kişilere göndererek, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocuklara ait 348 müstehcen görüntü yayınladığı ve üçüncü kişilere göndererek "çevrim içi çocuk müstehcenliği" yaptığı iddia edilen şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

        Ekipler düzenledikleri operasyonda şüpheli S.D'yi (36) yakaladı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan konuyla ilgili 101 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

