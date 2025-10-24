Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kayseri'de "STK'da Kadın Olmak" programında konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların liderliğinde yürütülen projelerin toplumsal bağları güçlendiren, dezavantajlı kesimleri destekleyen sonuçlar doğurduğunu açıkça görüyoruz. Bu nedenle sivil toplumun her kademesinde daha fazla kadının yer almasını teşvik ediyoruz." dedi.

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanlığınca kentte bir düğün salonunda düzenlenen "STK'da Kadın Olmak" programına katılan Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kadının sivil toplum kuruluşlarında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Göktaş, sivil toplum örgütlerinin toplumun vicdanı, dayanışmanın kalbi, her yere gönüllülük eliyle uzanan ve toplumun nabzını en yakından tutan güçlü bir yapı olduğunu dile getirdi.

Bu güçlü yapının içinde yer alan kadınların ise şefkatiyle, sezgisiyle ve adalet duygusuyla sivil toplumun ruhunu yaşatan en değerli aktörlerden biri olduğunu vurgulayan Göktaş, "Tarihimiz, kadınların vakıflar ve yardımlaşma ağları kurup toplumsal sorunlara çözüm üreterek sivil inisiyatifin öncülüğünü yaptığı sayısız örnekle doludur. Yüzyıllar öncesinden bizlere miras kalan bu gelenek, bugün sizlerin emeği, gayreti, üstün fedakarlığı ile devam ediyor." diye konuştu. ​​​​​​​

Bakan Göktaş, özellikle afet zamanlarında yaraları sarmak için ihtiyaç sahiplerinin yardımına ilk koşanlar arasında kadınların yer aldığına dikkati çekerek, kadınların sivil toplum yapılarındaki varlığının sadece bir temsil değil, aynı zamanda denge, duyarlılık ve kapsayıcılık olduğunu kaydetti. Kadınların, toplumun yarınlarını inşa ederek ortak geleceğe yön veren bir irade ortaya koyduklarının altını çizen Göktaş, şöyle devam etti: "Bu inançla her alanda olduğu gibi sivil toplum alanında da kadınların daha aktif ve etkin rol üstlenmeleri için imkanları çoğaltmaya, yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Çünkü biz, sivil toplum kuruluşlarını en büyük ve en güçlü paydaşlarımız olarak görüyoruz. Sivil toplumun bilgi birikimini, sahadaki tecrübesini ve gönüllülük enerjisini çok kıymetli buluyoruz. Kadınların liderliğinde yürütülen projelerin toplumsal bağları güçlendiren, dezavantajlı kesimleri destekleyen sonuçlar doğurduğunu açıkça görüyoruz. Bu nedenle sivil toplumun her kademesinde daha fazla kadının yer almasını teşvik ediyoruz."​​​​​​​

Göktaş, kadın girişimciliğini, istihdamını ve liderliğini destekleyen adımlar atarak kadınları sivil toplumun dinamizmiyle buluşturmaya önem verdiklerini belirterek, 1319 kadın kooperatifini her aşamada destekleyerek daha güçlü ve sürdürülebilir yapılar haline getirdiklerini söyledi. Temel önceliklerinin kadınların ekonomik, siyasal ve sosyal hayatta güçlenmesini desteklerken, aynı zamanda onların güvenliğini ve yaşam hakkını korumak olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti: "Kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadele, Bakanlık olarak en hassas ve kararlılıkla yürüttüğümüz alanlardan biridir. Bu sorunun tamamen ortadan kalkması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, kadınların hayatın her alanında var olmaları ve Türkiye'nin geleceğine yön vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2025 Aile Yılı, kadınların potansiyelini etkin kılıyor, tüm bireyleriyle aileyi güçlendiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında faaliyetler ve etkinlikler düzenliyoruz.​​​​​​​ Aile değerlerini yaşatacak farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Küresel boyutta süregelen ve aileyi zayıflatan risklere karşı vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için gayret sarf ediyoruz."