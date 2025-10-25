Kayseri'de BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı hizmete girdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Kayseri'nin bir spor şehri olduğunu söyledi.

Gençleri yüreklendirmek için her türlü hizmeti verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Yavrularımızın özgüven içerisinde sportif olarak kendilerini sağlıklı biçimde yetiştirmeleri amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Kayseri'mizi salt bir ticaret ve sanayi şehri olmanın ötesinde, aynı zamanda bir turizm ve spor merkezi olması yönünde de gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Büyükkılıç, spor alanında tesisleşme konusunda hak edilen yerde olduklarını ama bunu yeterli görmeyerek daha da geliştirmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.