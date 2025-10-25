Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı hizmete girdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı açıldı.

        Giriş: 25.10.2025 - 15:06 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:06
        Kayseri'de BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı hizmete girdi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı açıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, Kayseri'nin bir spor şehri olduğunu söyledi.

        Gençleri yüreklendirmek için her türlü hizmeti verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Yavrularımızın özgüven içerisinde sportif olarak kendilerini sağlıklı biçimde yetiştirmeleri amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Kayseri'mizi salt bir ticaret ve sanayi şehri olmanın ötesinde, aynı zamanda bir turizm ve spor merkezi olması yönünde de gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

        Büyükkılıç, spor alanında tesisleşme konusunda hak edilen yerde olduklarını ama bunu yeterli görmeyerek daha da geliştirmeye gayret ettiklerini kaydetti.

        Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan alanda sporcular gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

