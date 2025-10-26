Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Kayseri'de, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 14:33 Güncelleme: 26.10.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Y. ile Celal Koca arasında tartışma çıktı.

        Mustafa Y, daha sonra otomobiliyle gittiği evinde Koca'ya pompalı tüfek ve tabancayla ateş edip kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Saldırıda ağır yaralanan Koca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        İncesu'nun yöresel lezzetleri 3. Gastronomi Günleri'nde tanıtıldı
        İncesu'nun yöresel lezzetleri 3. Gastronomi Günleri'nde tanıtıldı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Erken teşhisle meme kanserini yenip ikinci baharlarını yaşıyorlar
        Erken teşhisle meme kanserini yenip ikinci baharlarını yaşıyorlar
        Pınarbaşı ilçesinde asfaltlama çalışması yapıldı
        Pınarbaşı ilçesinde asfaltlama çalışması yapıldı
        Başkan Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne...
        Başkan Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne...
        Sanatçı Murat Kekilli Kayseri'de sahne aldı
        Sanatçı Murat Kekilli Kayseri'de sahne aldı