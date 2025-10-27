Prof. Dr. Güzün Kaban'dan gıda israfının önlenmesine yönelik ihtiyaç listesi tavsiyesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güzün Kaban, gıda israfının önlenmesi için insanların ihtiyaçlarını listeleyip ona göre alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kayseri 2. Geleneksel Et ve Ürünleri Çalıştayı'na katılmak için kente gelen Kaban, AA muhabirine, dünya genelinde özellikle meyve ve sebzelerin çok fazla israf edildiğine dikkati çekti.

Kaban, bu anlamda sadece yiyeceklerin kaybedilmediğini, aynı zamanda toprak, enerji ve sudan da israf edildiğini söyledi.

Bu nedenle her tüketicinin israfı önlemek için dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kaban, günümüzde açlıktan ölen kişi sayısının, kanserden ölen kişi sayısından fazla olduğunu dile getirdi.

Kaban, insanların yüzyıllar boyunca iklim, yönetim ya da savaşlar sebebiyle açlıkla mücadele ettiğini belirterek, bunların yaşanabilme ihtimalini düşünüp ona göre stratejiler oluşturulması gerektiğini ifade etti.