        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti Kayseri Milletvekili Akar ve Başkan Büyükkılıç, 3 ilçeye ziyarette bulundu

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar, Develi ve Yahyalı ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 12:32 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:32
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'la beraber ilk olarak Hacılar'da AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Burada açıklamada bulunan Akar, hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirtti.

        Büyükkılıç ise Hacılar'da yapılan yatırımların ilçeye çok yakıştığını ifade etti.

        Ziyaretin ardından Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Büyükkılıç, Kayseri Caddesi'ndeki yol yenileme çalışmalarını inceledi.

        Akar ve Büyükkılıç daha sonra Develi ve Yahyalı ilçelerinde AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

