Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Bu kapsamda, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ülkelerinde bulundukları dönemde örgüt içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 2 zanlı yakalandı.

