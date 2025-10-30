Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 13:12 Güncelleme: 30.10.2025 - 13:12
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ülkelerinde bulundukları dönemde örgüt içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 2 zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

