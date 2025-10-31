Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kayseri'de kaçak saat ve güneş gözlüğü ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 08:45 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de kaçak saat ve güneş gözlüğü ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında A.A'nın evine operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada, gümrük kaçağı 60 saat ve 34 güneş gözlüğü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"

        Benzer Haberler

        Camide komşusunu bıçaklayarak öldüren sanık: Eşini balkonda gördüm ve ona '...
        Camide komşusunu bıçaklayarak öldüren sanık: Eşini balkonda gördüm ve ona '...
        Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren sanık h...
        Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren sanık h...
        Kocasinan Belediyesi, Agrega Üretim Tesisi ile 2 yılda 80 milyon lira tasar...
        Kocasinan Belediyesi, Agrega Üretim Tesisi ile 2 yılda 80 milyon lira tasar...
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan Yeşilay Rehabilitasyon Merkez...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan Yeşilay Rehabilitasyon Merkez...
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı