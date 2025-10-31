Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Evde yapılan aramada, gümrük kaçağı 60 saat ve 34 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında A.A'nın evine operasyon düzenlendi.

