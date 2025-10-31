Kayseri'de bit pazarı kurulan alanın altında antik hipodrom olduğu belirlendi

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de uzun yıllardır bit pazarı olarak kullanılan alanın altında Roma döneminden kalma olduğu değerlendirilen bir hipodrom belirlendi, bölge sit alanı ilan edildi.

Beştepeler mevkisinde yer alan ve yıllar içinde çöplük olarak da kullanıldığı bilinen bit pazarı, yaklaşık 450 metre uzunluğa sahip.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine, Roma kültürüne ait hipodromların yüksek duvarlarla çevrili, at yarışlarının yapıldığı, gladyatörlerin dövüştüğü alanlar olduğunu söyledi.

Kayseri'deki Beştepe'ler mevkisinin eski şehrin kurulduğu yer olarak bilindiğini anlatan Özsoy, sur ve çeşitli tarihi kalıntıların bölgede yer aldığını kaydetti.

Zaman içinde Kayseri'yi ziyaret eden gezginlerden Gregorios Bernardakis'in 1908 yılındaki makalesinde su yolları, dini yapılar, kale, mezarlık gibi yerlerin harita üzerinde gösterildiğini aktaran Özsoy, "Bu çizimler de bizim için bir ışık yaktı. Şehrin mevcut haritasıyla bu çizimlerin üst üste bindirilmesiyle bu yapıların varlığı kanıtlanmış oldu." dedi.

- Resmi Gazete'de yayımlandı

Şehrin 1950'li yıllarda çekilmiş hava fotoğraflarının da incelendiğin anlatan Özsoy, "Geçmişteki bu haritalarda da elimizdeki bilgilerde de hipodromla ilgili hem görsel hem bilgi olarak epey malzeme vardı. Bunlar bir araya getirildi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da Resmi Gazete'de tespit fişini yayımlayarak alanı, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil etti. Tarihleme noktasında çok net bilgiler yok. Kararda, şu imparator zamanında şu tarihte yapılmış denemiyor ama yapısından hipodrom olduğu anlaşıldığı için Roma yapısı olacağından söz ediliyor." diye konuştu.

Bölgede her pazar bit pazarı kurulduğunu belirten Özsoy, aynı zamanda alanın bir dönem çöplük olarak kullanıldığını, belli bir katmanın çöplerden oluştuğunu ifade etti.

Özsoy, gelecek günlerde burada böyle bir hipodromun olmasının kültürel rotalarda yer alacağını, bölgenin şehir ve bölge planlamacıları veya mimari alanda yüksek lisans, doktora yapmak isteyen kişilere bir nevi açık hava laboratuvar hizmeti vereceğini dile getirdi.