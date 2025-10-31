Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 45 zanlı yakalandı

Toplam 694 personelin katıldığı operasyonda, 13 bin 651 kişi, 7 bin 220 araç, 358 park, 107 bağ evi ve 77 umuma açık alan kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

