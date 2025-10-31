Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 45 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:12 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 45 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit Murat Akpınar-5" operasyonu gerçekleştirdi.

        Toplam 694 personelin katıldığı operasyonda, 13 bin 651 kişi, 7 bin 220 araç, 358 park, 107 bağ evi ve 77 umuma açık alan kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

        Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda, 14 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Operasyonda, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 145 fişek ele geçirildi, 4 hacizli otomobile el konuldu.

        Öte yandan 4 sürücüye, "alkollü araç kullanmaktan", 40 sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmaktan", 5 sürücüye de "abartı egzozlu araç kullanmaktan" cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erciyes Dağı, Amerikan sahnesinde tanıtıldı
        Erciyes Dağı, Amerikan sahnesinde tanıtıldı
        Büyükşehir Belediyesinden 15 mahalleye 213 milyon liralık yol yatırımı
        Büyükşehir Belediyesinden 15 mahalleye 213 milyon liralık yol yatırımı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve oda başkanları ihracat verilerini değerlendir...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve oda başkanları ihracat verilerini değerlendir...
        Lösemiyi yenen 13 yaşındaki Alperen: Hastalık süresinde ailenin önemini anl...
        Lösemiyi yenen 13 yaşındaki Alperen: Hastalık süresinde ailenin önemini anl...
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, muhtarlarla bir araya geldi
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, muhtarlarla bir araya geldi