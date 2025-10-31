Kayseri'de 61. ERVA Spor Kulübü açıldı

Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 61. spor kulübü açıldı.

Vali Gökmen Çiçek'in himayesinde yürütülen proje çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de yaptırılan Çevre ve Şehircilik ERVA Spor Kulübü'nün açılışı için tören düzenlendi.

Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'ye örnek olan projenin gençlerin kaynaşmasını sağladığını söyledi.

Dünyanın gözü önünde Gazze'de insanların öldüğünü anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Anneler feryat ediyor ve herkes seyrediyor. Hiç utanmadan çıkıp diyorlar ki 'Evet soykırım yapıyoruz, yapacağız ve öldüreceğiz.' diyorlar. Çünkü onlar sadece kan ve gözyaşından besleniyor. Onların karşısında durabilecek tek ülke Türkiye Cumhuriyeti var. Sadece sizler kendiniz ve aileleriniz için değil, mazlumlar ile ellerini Allah'a açıp yalvaran o mağdurlar için çalışmak, didinmek ve başarmak zorundasınız. Cumhurbaşkanımız bütün mazlumlar için mücadele ederken bizlere bir görev düşüyor. Sevgili çocuklar, bizlere tuzak kurup bataklığa sürüklemek ve dijital medyalarda aile sevgimizi sorgulatmak isteyenlere, zehir tacirlerine attığınız tekmeler gibi tokatlar atacağız. Hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz."