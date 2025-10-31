Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden kanala düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 21:43 Güncelleme: 31.10.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden kanala düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Ömer A'nın kullandığı 38 PU 651 plakalı otomobil Bekir Yıldız Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki kanala düştü.

        Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü yara almazken araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayseri'de "Yılın Ahisi" seçilen iş insanı Ali Rıza Güldüoğlu'na şed kuşatı...
        Kayseri'de "Yılın Ahisi" seçilen iş insanı Ali Rıza Güldüoğlu'na şed kuşatı...
        Kayseri'de 61. ERVA Spor Kulübü açıldı
        Kayseri'de 61. ERVA Spor Kulübü açıldı
        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 45 zanlı yakalandı
        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 45 zanlı yakalandı
        Erciyes Dağı, Amerikan sahnesinde tanıtıldı
        Erciyes Dağı, Amerikan sahnesinde tanıtıldı
        Büyükşehir Belediyesinden 15 mahalleye 213 milyon liralık yol yatırımı
        Büyükşehir Belediyesinden 15 mahalleye 213 milyon liralık yol yatırımı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı