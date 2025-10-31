Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden kanala düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden kanala düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Ömer A'nın kullandığı 38 PU 651 plakalı otomobil Bekir Yıldız Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki kanala düştü.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü yara almazken araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.