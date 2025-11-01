Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'nin çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KASKİ) altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ'nin Kartal Kavşağı, İnönü Bulvarı ile Miralay Nazım Bey Bulvarı kesişimindeki çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 25 milyon liralık çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, kaliteli hizmetleri vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Hatıroğlu Camisi'nin önündeki bölgeden Kartal Kavşağı'na kadar boruları büyütüp yenileyerek kısa zamanda hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Bölge esnafını da ziyaret eden Büyükkılıç, en kısa sürede çalışmayı tamamlayacaklarını kaydetti.