        Doğa tutkunları sonbahar renklerine bürünen Koramaz Vadisi'nde yürüdü

        Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

        Giriş: 02.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:41
        Doğa tutkunları sonbahar renklerine bürünen Koramaz Vadisi'nde yürüdü
        Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

        Merkez Melikgazi ilçesinde yer alan vadide bulunan ağaçlar sonbaharla sarı, yeşil ve turuncunun tonlarına büründü.

        Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, doğayla iç içe güneşli havanın tadını çıkardı.

        Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi ve K2 Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, her hafta farklı illerdeki doğal güzellikleri gezdiklerini söyledi.

        40'a yakın kentte yürüyüş yaptıklarını ifade eden Yılmaz, yürüyüşe katılanları bilgilendirdiklerini belirtti.

        Bugün de yürüyüş için UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ne geldiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Her sene faaliyetler düzenliyoruz. Koramaz Vadisi uluslararası platformda güzel bir yer. Bu doğal güzelliği de halkımıza göstermek istedik. Burayı herkes gelsin görsün, kendileri de aileleriyle yürüyüş yapsınlar diye Koramaz'ı seçtik. Çünkü burası şehre yakın. İnsanlar doğada vakit geçirsin istiyoruz. Bu vadinin en güzel tarafı güz mevsiminde yaprakların dökülüşü. Bu mevsimde sarı, yeşille buluşuyor. Çok güzel manzaralar oluyor. Bu da görsel şölen sunuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

