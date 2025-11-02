Futbol: Trendyol Süper Lig
Stad:RHGEnerTürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 85 Abdulsamet Burak), Denswil, Hosseini, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Benasser) , Mane (Dk. 77 Tuci), Mendes, Furkan Soyalp (Dk. 77 Mehmet Eray Özbek), Opoku (Dk. 62 Burak Kapacak ), Onugkha
Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Szalai, Opoku, Winck, Baldursson (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Cem Üstündağ (Dk. 87 Ben Ouanes), Cafu, Yusuf Barası (Dk. 62 Jairo), Gueye, Fall (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş)
Goller: Dk. 12 Furkan Soyalp, Dk. 32 Denswil, Dk. 81 Tuci (Zecorner Kayserispor), D. 19 Winck, Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 28 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 77 Furakn Soyalp, Dk. 80 Hosseini, Dk. 90 Mehmet Eray Özbek (Zecorner Kayserispor)
KAYSERİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.