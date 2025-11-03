Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 9 şüpheli ile aranan 18 kişiyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 10 bin 400 makaron, 919 emtia, 200 paket kaçak sigara, 20 litre sahte alkol ve 102 tabanca fişeği ele geçirildi.
