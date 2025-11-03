Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması" etkinliği düzenlendi

        Kayseri'de Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 13:42 Güncelleme: 03.11.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, 14 ülkeden 54 yazar ve şair katıldı.

        Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kosova, Bosna Hersek ve diğer Türk coğrafyalarından gelen şairler şiirlerini okudu.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın Türk dünyasına ev sahipliği yapmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

        Hizmetlerini her alanda devam ettirdiklerini belirten Yalçın, "Talas’ta Türk dünyasından misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah gelecek yıl da yine beraber oluruz. Yakın zamanda aramızdan ayrılan Yavuz Bülent Bakiler, Sezai Karakoç ve diğer bütün ustaları rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Talas Kaymakamı İlyas Memiş de etkinliğin Türk dünyası arasındaki bağları güçlendirdiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı

        Benzer Haberler

        Mimar Sinan'ın evi, 20 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edild...
        Mimar Sinan'ın evi, 20 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edild...
        Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'ni dene...
        Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'ni dene...
        İlçenin tek demir ustası, dede mesleğini 52 yıldır sürdürüyor
        İlçenin tek demir ustası, dede mesleğini 52 yıldır sürdürüyor
        Kayseri'de terör operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı