        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinden Yahyalı ilçesine 51 milyon liralık ulaşım yatırımı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan 51 milyon 248 bin lira yatırım bedelli Balçıçakırı-Burhaniye yolu çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:30 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:30
        Büyükşehir Belediyesinden Yahyalı ilçesine 51 milyon liralık ulaşım yatırımı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan 51 milyon 248 bin lira yatırım bedelli Balçıçakırı-Burhaniye yolu çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Yahyalı ilçesi Balçıçakırı ve Burhaniye mahalleleri arasında yer alan 18 kilometrelik yol güzergahında kapsamlı yol yapım, genişletme, köprü ve asfaltlama çalışmaları yürütülüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin her köşesini kalkındırmak için çalıştıklarını belirtti.

        Yahyalı ilçesinin hem tarımsal potansiyeliyle hem de doğa turizmiyle bir değere sahip olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Balçıçakırı-Burhaniye hattında yürüttüğümüz 51 milyon liralık yatırım, sadece bir yol projesi değil, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyecek bir altyapı hamlesidir. Hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşması için hizmet üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

