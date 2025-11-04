Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi, Gesi Mimarsinan Caddesi'nde yolları yeniliyor

        Melikgazi Belediyesi, Gesi Mimarsinan Caddesi'nde 1,5 kilometre mesafede 3 bin 500 tonluk asfalt yenileme ile refüj ve ağaçlandırma çalışması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi, Gesi Mimarsinan Caddesi'nde yolları yeniliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi, Gesi Mimarsinan Caddesi'nde 1,5 kilometre mesafede 3 bin 500 tonluk asfalt yenileme ile refüj ve ağaçlandırma çalışması yapıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yenileme çalışmalarıyla vatandaşların konforlu yollarla buluşturulması amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, nitelikli çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

        Kırsal mahalleleri özenli çalışmalarla yenileyip güzelleştirdiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda Gesi Mimarsinan Caddesi'nde 1,5 kilometre uzunluğunda asfalt yenileme, refüj ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Melikgazi Belediyemizin yenileme çalışmaları ile Gesi Mahallemiz yeni, modern, konforlu bir işlev kazandı. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri ve özenle çalışıyorlar. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kırsal mahallelerimize hizmetlerimiz artarak devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesinden Yahyalı ilçesine 51 milyon liralık ulaşım yatırım...
        Büyükşehir Belediyesinden Yahyalı ilçesine 51 milyon liralık ulaşım yatırım...
        Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı mensuplarıyla bir...
        Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı mensuplarıyla bir...
        Kayseri Kariyer Merkezi, ekim ayında 263 kişiye istihdam sağladı
        Kayseri Kariyer Merkezi, ekim ayında 263 kişiye istihdam sağladı
        Hacılar Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Hacılar Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Başkan Büyükkılıç, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti
        Sarıoğlan'da öğrenciler geri dönüşüm defilesi düzenledi
        Sarıoğlan'da öğrenciler geri dönüşüm defilesi düzenledi