Kayseri'de 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de "hırsızlık" suçlarından 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçlarından 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (23) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
