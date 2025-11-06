ERÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalına üst düzey cihazlar kazandırıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı bünyesinde kullanılmak üzere üst düzey ultrasonografi cihazı ile iki adet motorize mobil röntgen cihazı hizmet vermeye başladı.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan İmamoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üst düzey ultrasonografi cihazının son yıllarda kullanımı artan, güncel ve yeni teknolojik gelişmeleri kullanan bazı özellikleri bulunduğunu, özellikle hepatit gibi bazı karaciğer hastalıklarında karaciğer biyopsisi yapılmadan karaciğer hasarının 2 boyutlu elastografi ile değerlendirilebildiğini, böylelikle biyopsinin istenmeyen yan etkilerinin azaltıldığını belirtti.

Üst düzey ultrasonografi cihazıyla günümüzde sıklığı artan karaciğer yağlanmasının objektif değerlendirilmesinin mümkün olduğunu aktaran İmamoğlu, "Bu cihaz ile ses dalgası kullanılarak matematiksel veriler elde edilmekte, karaciğer yağlanmasının tanı ve takibi daha doğru bir şekilde yapılmaktadır. Karaciğer dışında, böbrekler, dalak, pankreas, kadın ve erkek genital organları, boyunda bulunan organlar ve damarlar yüksek görüntü kalitesine sahip bu cihazla yüksek doğrulukta görüntülenebilmektedir." ifadelerini kullandı.