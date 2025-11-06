Kocasinan'da İzzet Altun İlkokulu'nun resmi açılışı yapıldı
Kocasinan Belediyesinin hayırsever iş birliğiyle kente kazandırdığı İzzet Altun İlkokulu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi.
Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Mithatpaşa Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, hayırsever Mehmet Altun ve ailesi, hayırsever Osman Ulubaş, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.
Açılışta konuşan Vali Çiçek, Kayseri'nin hayırseverlik konusunda önde gelen şehirlerden olduğunu, kentte eğitim alanında çok güzel hizmetlerin hayata geçtiğini belirtti.
Hayırsever Mehmet Altun'a teşekkür eden Çiçek, "Yaptığı okullardaki bütün öğrenciler ayrı ayrı dua ediyor. Ömrünü ve malını memleketine adayan Mehmet Altun amcamı tebrik ediyorum. Bu çocuklar seni mahcup etmeyecek. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş de hayırsever Altun'un yaptığı eserlerle, hayatıyla ve çalışkanlığıyla örnek alınması gerektiğini belirtti.
Belediye Başkanı Çolakbayrakdar ise okulun geçen yıl hizmete girdiğini bölge için çok önemli olduğunu ifade etti.
Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Çolakbayrakdar, eğitim için yapılması gereken ne varsa her zaman hazır olduklarını kaydetti.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen da okulun açılmasında katkısı olanlara teşekkür etti.
Hayırsever Mehmet Altun ise kendisine eğitime adadığını, Türkiye'nin farklı şehirlerinde okullar yaptırdığını, ömrü yettikçe okullar yapmaya devam edeceğini belirtti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri okulun açılışını gerçekleştirdi.
