Kocasinan'da İzzet Altun İlkokulu'nun resmi açılışı yapıldı

Kocasinan Belediyesinin hayırsever iş birliğiyle kente kazandırdığı İzzet Altun İlkokulu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Mithatpaşa Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, hayırsever Mehmet Altun ve ailesi, hayırsever Osman Ulubaş, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Açılışta konuşan Vali Çiçek, Kayseri'nin hayırseverlik konusunda önde gelen şehirlerden olduğunu, kentte eğitim alanında çok güzel hizmetlerin hayata geçtiğini belirtti.

Hayırsever Mehmet Altun'a teşekkür eden Çiçek, "Yaptığı okullardaki bütün öğrenciler ayrı ayrı dua ediyor. Ömrünü ve malını memleketine adayan Mehmet Altun amcamı tebrik ediyorum. Bu çocuklar seni mahcup etmeyecek. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.