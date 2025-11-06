Kayseri'de ERVA Projesi kapsamında 62. spor kulübü açıldı

Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 62. spor kulübü hizmete girdi.

Vali Gökmen Çiçek tarafından başlatılan proje çerçevesinde iş insanı İbrahim Ustaoğlu tarafından Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi bahçesinde yaptırılan Sersim ERVA Spor Kulübü'nün açılışı için tören düzenlendi.

Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, her mahallede bir spor okulu açmak için yola çıktıklarını ve önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Kayseri'nin hayırseverleri ve kurumlarının bu projeye sahip çıktığını vurgulayan Çiçek, ERVA'nın, uyuşturucuya karşı verilen savaşın önemli silahlarından birisi olduğunu kaydetti.

Çiçek, ERVA sporcularının madalyalar getirmeye başladıklarını ve gelecek yıllarda uluslararası başarılara da imza atacaklarına inandığını dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise ERVA projesiyle kentte spor atağı başladığını aktararak, yeni spor kulüplerinin açılışının yapılacağını belirtti.