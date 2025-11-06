Habertürk
Habertürk
        Kayseri'de ERVA Projesi kapsamında 62. spor kulübü açıldı

        Kayseri'de ERVA Projesi kapsamında 62. spor kulübü açıldı

        Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 62. spor kulübü hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:39 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:39
        Kayseri'de ERVA Projesi kapsamında 62. spor kulübü açıldı
        Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 62. spor kulübü hizmete girdi.

        Vali Gökmen Çiçek tarafından başlatılan proje çerçevesinde iş insanı İbrahim Ustaoğlu tarafından Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi bahçesinde yaptırılan Sersim ERVA Spor Kulübü'nün açılışı için tören düzenlendi.

        Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, her mahallede bir spor okulu açmak için yola çıktıklarını ve önemli mesafe aldıklarını söyledi.

        Kayseri'nin hayırseverleri ve kurumlarının bu projeye sahip çıktığını vurgulayan Çiçek, ERVA'nın, uyuşturucuya karşı verilen savaşın önemli silahlarından birisi olduğunu kaydetti.

        Çiçek, ERVA sporcularının madalyalar getirmeye başladıklarını ve gelecek yıllarda uluslararası başarılara da imza atacaklarına inandığını dile getirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise ERVA projesiyle kentte spor atağı başladığını aktararak, yeni spor kulüplerinin açılışının yapılacağını belirtti.

        İş insanı Ustaoğlu ise böyle bir projede yer almaktan mutlu olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından bazı ERVA okullarının öğrencileri tarafından çeşitli branşlarda gösteri sunuldu.

        Gösterinin ardından okunan duayla kulüp hizmete açıldı.

        Öte yandan, akrobatik basketbol grubunca açılışı gerçekleştirilen kulübün spor salonunda düzenlenen gösteri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

