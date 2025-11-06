Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de okulda yedikleri sucuktan rahatsızlanan 2 öğrenci hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 18:59 Güncelleme: 06.11.2025 - 18:59
        Kayseri'de bir okulda yedikleri sucuktan rahatsızlanan 2 öğrenci hastaneye başvurdu.

        Talas ilçesinde Emine Gönen Ortaokulu'nun bahçesinde, Okul Aile Birliğince öğrencilere yönelik sucuk festivali düzenlendi.

        Festivalde sucuk ekmek yiyen öğrencilerden ikisi, bir süre sonra rahatsızlandı.

        Kentteki hastanelere başvuran ve tetkiklerinin ardından gıda zehirlenmesi olmadığı anlaşılan öğrenciler, taburcu edildi.

