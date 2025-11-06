Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de iş yerindeki kavga güvenlik kamerasında

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 20:05 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de iş yerindeki kavga güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İddiaya göre, H.O, babası ve erkek kardeşi ile boşanma aşamasındaki kocası A.O'nun kaldığı eve gitti.

        Konuşmak istediklerini söyleyen eşi ve ailesine kapıyı açmayan A.O, daha sonra kardeşi ve önceki eşinden olan 13 yaşındaki oğluyla Tavlusun Mahallesi'ndeki iş yerine geçti.

        İş yerinde karşılaşan iki grup, tartışmaya başladı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen ve sopaların kullanıldığı olayda 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Yaralanan 3 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Öte yandan sopaların kullanıldığı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de okulda yedikleri sucuktan rahatsızlanan 2 öğrenci hastaneye başv...
        Kayseri'de okulda yedikleri sucuktan rahatsızlanan 2 öğrenci hastaneye başv...
        Kayseri'de "Sürekli İyileştirme Ödülleri Töreni" yapıldı
        Kayseri'de "Sürekli İyileştirme Ödülleri Töreni" yapıldı
        Sucuk festivali sonrası rahatsızlanan öğrenci ve öğretmen 80 kişi hastaneye...
        Sucuk festivali sonrası rahatsızlanan öğrenci ve öğretmen 80 kişi hastaneye...
        Talas'ın 7/24 Kütüphanesi 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı
        Talas'ın 7/24 Kütüphanesi 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı
        Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayseri'de ERVA Projesi kapsamında 62. spor kulübü açıldı
        Kayseri'de ERVA Projesi kapsamında 62. spor kulübü açıldı