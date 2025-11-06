Kayseri'de iş yerindeki kavga güvenlik kamerasında

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, H.O, babası ve erkek kardeşi ile boşanma aşamasındaki kocası A.O'nun kaldığı eve gitti.

Konuşmak istediklerini söyleyen eşi ve ailesine kapıyı açmayan A.O, daha sonra kardeşi ve önceki eşinden olan 13 yaşındaki oğluyla Tavlusun Mahallesi'ndeki iş yerine geçti.

İş yerinde karşılaşan iki grup, tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve sopaların kullanıldığı olayda 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralanan 3 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan sopaların kullanıldığı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.