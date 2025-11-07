Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekim ayında 946 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı ekipleri, ekim ayında 946 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yangınlardan kurtarma operasyonlarına, trafik kazalarından su baskınlarına kadar sorumluluk alanına giren her konuda büyük bir özveri ile görevini yürüten İtfaiye Daire Başkanlığı, aynı zamanda vatandaşlara verdiği eğitimlerle riskleri en aza indiriyor.

17 istasyon, 57 araç ve 341 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, ekim ayında 574 yangın, 286 kurtarma, 83 trafik kazası ve 3 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale etti.

İtfaiye ekipleri ayrıca 4 bin 187 vatandaşa yangın eğitimi verdi, 161 denetim gerçekleştirdi.